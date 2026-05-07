Una de las figuras de Colo Colo Femenino salió a dar la versión del plantel por la serie que estrenará TVN junto al club.

En el plantel femenino de Colo Colo no cayó nada bien el anuncio de la serie vertical que realizará Televisión Nacional de Chile (TVN) luego de la alianza que firmó con el club, para llevar a la pantalla chica a las albas.

Pues la historia no se basará en hechos reales, es más bien una historia de ficción, lo que generó molestia entre las dirigidas por Tatiele Silveira, quienes creían que se trataría de la histórica campaña que han hecho y no de una trama amorosa.

Esta jornada, la encargada de dar la versión de las jugadores fue la defensa Michelle Acevedo, quien asistió a conferencia de prensa previo al partido del sábado contra Deportes Recoleta.

“Primero que todo, como plantel no teníamos idea de la trama. Siempre creímos que se trataba del gran trabajo que hemos hecho todos estos años, dentro y fuera de la cancha, que ha sido un avance avismante y creíamos que de eso se iba a tratar”, comenzó exponiendo.

“En lo personal es algo que no nos representa el titular, pensamos siempre que era algo futbolístico y esperemos que se aclare pronto lo que se divulgó en redes sociales. Creemos que como club se va a resolver”, agregó en su reclamo.

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Luego, profundizó en la postura del plantel femenino para oponerse al lanzamiento de esta serie que sería emitida en las plataformas digitales de TVN.

“La verdad yo creo que es un tema de comunicación, no creo que tenga que ver con el club. Sí creemos que es un retroceso mostrar ese tipo de contenido en base a nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, a nuestro trabajo y que es una falta de respeto a eso”, indicó.

“Se le quita el título a algo que hemos hecho y que nos ha costado dentro y fuera de la cancha. Este espacio y enlace con TVN podría ser algo súper bacán y magnificar el fútbol femenino, visibilizarlo de la manera que lo hemos hecho este año, que han sido resultados espectaculares y en base a eso creíamos que sería la serie”, siguió.

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“Por nuestra parte rechazamos totalmente el tipo de contenido que se divulgó en redes sociales y esperamos que sea en base a lo que hemos hecho en conjunto, tanto en el club como con nuestro equipo”, completó Acevedo.

En síntesis