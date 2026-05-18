El estratega de la Universidad de Chile, Fernando Gago habló fuerte y claro por esta situación.

Universidad de Chile sufrió un nuevo mazazo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ no pudieron ante Cobresal y cayeron por 1-0, resultado que los aleja de la lucha por el título.

Tras lo que fue este partido, el entrenador Fernando Gago conversó con los medios y comentó la caída de sus dirigidos, en la que admite que se le fue muy complicado doblegar a un rival que le defendió con mucha gente.

“Hay muchos factores. El rival se posiciona abajo y defiende con mucha gente, pasa a jugar los duelos individuales, pero bueno, seguiremos trabajando”, parte señalando Gago.

Profundizando, el estratega argentino reconoció que a lo largo del partido su equipo cometió algunos errores que deberán corregir pensando en los próximos duelos.

Gago habló sobre el presente azul | Foto: Photosport

“En las dos o tres acciones previas a la falta que originó el tiro libre del gol de Cobresal, es donde creo que nosotros tenemos que ajustar y no tenemos permitir esas acciones, más sabiendo las condiciones que había para jugar. Hay que seguir trabajando, seguir insistiendo. Necesitamos más”, declaró.

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Finalmente, Gago fue consultado sobre los refuerzos para la Universidad de Chile pensando en el segundo semestre, en el que se reservó con su opinión al respecto, ya que el primer semestre aún no concluye.

“No es de mi agrado hablar de refuerzos cuando hay un plantel, cuando hay un jugador. Cuando se hable del tema, cuando tenga la posibilidad, se hablará”, cerró.

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