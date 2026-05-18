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Campeonato Nacional Femenino

Tras Colo Colo femenino vs. U. de Concepción: Así queda la tabla del Campeonato Nacional

Las Albas no dan tregua en el torneo femenino y esta vez golearon a Universidad de Concepción a domicilio.

Colo Colo femenino golea y recupera la cima del torneo.
© Colo Colo femeninoColo Colo femenino golea y recupera la cima del torneo.

Colo Colo Femenino sigue a paso firme en el torneo local. El equipo dirigido por Tatiele Silveira goleó por un contundente 7-0 a Universidad de Concepción en el sur del país y volvió a instalarse en la cima de la Liga Femenina 2026, reafirmando su dominio en el torneo.

Las Albas llegaban con presión luego del triunfo de Universidad de Chile, resultado que había dejado momentáneamente a las azules como líderes con 23 puntos. Sin embargo, el “Cacique” respondió con autoridad y alcanzó las 24 unidades, además de mantener dos partidos menos respecto a varias de sus perseguidoras.

La goleada se construyó gracias a una inspirada Mary Valencia, autora de un triplete. A ella se sumaron los tantos de Yenny Acuña, Yastin Jiménez, Nicole Carter y Camila Martins, completando otra exhibición ofensiva del tetracampeón nacional.

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Además del liderato, Colo Colo consolida impresionantes números: es el equipo más goleador del campeonato con 38 anotaciones y también el menos batido, manteniendo su arco invicto tras ocho fechas disputadas. Un rendimiento que vuelve a posicionar a las albas como principales candidatas al título.

Así quedan Colo Colo y Universidad de Concepción en la tabla de posiciones

La victoria permite que Colo Colo escale nuevamente al primer puesto de la Liga Femenina con 24 puntos y mantenga el invicto perfecto en el torneo. Las dirigidas por Tatiele Silveira siguen dependiendo exclusivamente de sí mismas y continúan con ventaja, considerando que aún tienen encuentros pendientes respecto a sus rivales directos.

Universidad de Chile queda momentáneamente segunda con 23 unidades, mientras que el Cacique mira desde arriba con margen para ampliar diferencias.

Por su parte, Universidad de Concepción permanece en la novena posición con apenas nueve puntos. El “Campanil” sigue complicado en la parte baja de la clasificación y se mantiene a cinco unidades de la zona de descenso, por lo que comienza a mirar con preocupación la segunda mitad del campeonato.

La tabla actualizada del Campeonato Nacional Femenino

#ClubJVEDGFGCDGPT
1Colo Colo Femenino88003803824
2Universidad de Chile Femenino97202432123
3Universidad Católica Femenino8602125718
4Coquimbo Unido Femenino8431114715
5Palestino Femenino8431129315
6Unión Española Femenino832369-311
7Huachipato Femenino8314810-210
8Deportes Iquique Femenino93151015-510
9U. de Concepción Femenino7304810-29
10Santiago Wanderers Femenino9225916-78
11Magallanes Femenino8116315-124
12Deportes Temuco Femenino8116620-144
13Deportes Recoleta Femenino7007630-240
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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