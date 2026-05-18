En Colo Colo inician el plan para recuperar a su goleador de cara al clásico del próximo domingo contra Universidad Católica.

En Colo Colo todo es alegría tras la goleada por 6-2 que le propinaron a Ñublense el domingo, que los mantiene en el liderato de la Liga de Primera 2026, ahora a cinco puntos de su escolta: Huachipato.

Este lunes en el Cacique tuvieron libre para que el plantel se recupere de cara a su próximo desafío, el clásico contra Universidad Católica en la primera visita al Claro Arena.

Para aquel duelo, en el Estadio Monumental la gran duda es el delantero argentino Javier Correa, que viene arrastrando molestias físicas y llegó con lo justo al compromiso con los chillanejos.

Es más, el cordobés tuvo que trabajar de forma diferenciada pero igual dijo presente ante los Diablos Rojos, incluso anotó un doblete.

Aunque tuvo que ser sustituido a los 64 minutos para evitar que se agrave la lesión. Por lo mismo, esta nueva semana hay un plan especial con goleador de 33 años.

Javier Correa busca llegar al clásico contra la UC. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Publicidad

El diagnóstico y tratamiento de Javier Correa

Según información del periodista Cristopher Brandt de ESPN Chile, Correa tiene una pequeña dolencia muscular y lo someterán a tratamiento kinésico para llegar de la mejor forma posible al clásico.

Los albos retomarán los entrenamientos el miércoles, para empezar a preparar la visita a los Cruzados del domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en Las Condes, por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Javier Correa sufrió una pequeña dolencia muscular y recibirá tratamiento kinésico para el clásico.

sufrió una y recibirá tratamiento kinésico para el clásico. Colo Colo visitará a Universidad Católica el domingo 24 de mayo a las 18:00 horas.

visitará a Universidad Católica el a las 18:00 horas. El delantero argentino anotó un doblete y fue sustituido al minuto 64 ante Ñublense.