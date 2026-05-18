La 'Casa de Bello' pasó a la ofensiva y decidió contratar a Andrés Jana, abogado de renombre internacional, para revisar profundamente el contrato con Azul Azul, tras los últimos escándalos de Sartos y Michael Clark.

La crisis que rodea a Azul Azul ya comenzó a generar movimientos concretos al interior de la Universidad de Chile. La Casa de Estudios decidió pasar a la ofensiva frente a los últimos episodios vinculados al denominado caso Sartor y al empresario Michael Clark, situación que mantiene inquieta a la institución que da nombre al club.

Según reveló El Deportivo, la rectora Rosa Devés tomó la decisión de contratar al reconocido abogado Andrés Jana para realizar una revisión profunda del contrato de concesión que une a la Universidad de Chile con Azul Azul. La misión del jurista será estudiar los alcances legales del vínculo entre ambas partes y determinar si podrían existir incumplimientos relacionados con los principios que resguardan el convenio.

El escándalo protagonizado por Michael Clark y Sartor mantiene en alerta a la casa de estudios.

La principal preocupación en la Casa de Bello apunta a la imagen institucional y al eventual daño reputacional que podrían provocar las investigaciones que rodean a la concesionaria. En la universidad consideran que los últimos acontecimientos han debilitado la relación y que existen aspectos del acuerdo que serían “débiles y ambiguos”, especialmente en materias vinculadas al gobierno corporativo y transparencia.

Ni siquiera la salida de Michael Clark de la presidencia de Azul Azul logró bajar la tensión entre ambas partes. En la universidad sienten que la sucesión de polémicas vinculadas a Sartor y las diligencias encabezadas por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones terminaron por sobrepasar los márgenes de tolerancia institucional.

Actualmente, la Universidad de Chile mantiene representación minoritaria dentro de la mesa directiva de Azul Azul a través de Andrés Weintraub y Héctor Humeres, quienes integran la Serie A de acciones. Sin embargo, el control sigue en manos de la Serie B, donde figuran nombres como Cecilia Pérez, Cristián Aubert, José Miguel Insulza y Roberto Nahum, entre otros.

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Rosa Devés ordenó contratar al abogado Andrés Jana para revisar el contrato con la concesionaria (ATON Chile).

“Advertimos una falta de transparencia”

A través de un comunicado, la Casa de Estudios explicó oficialmente los pasos que adoptará en adelante. “Las recientes diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público en el marco de la investigación seguida en contra del Sr. Michael Clark Varela, ex presidente de Azul Azul S.A., refuerzan lo señalado por esta Casa de Estudios Superiores en la última junta ordinaria de accionistas de la concesionaria, en la que advertimos una falta de transparencia en la información de la sociedad y la existencia de un débil gobierno corporativo”, señalaron.

Además, confirmaron el rol que tendrá Andrés Jana en este proceso. “Se ha encargado la elaboración de un informe jurídico al profesor de la Facultad de Derecho de esta Universidad, Andrés Jana Linetzky, que determine los alcances legales de la situación, incluidos sus efectos sobre el convenio suscrito con Azul Azul S.A. y proponga distintos cursos de acción procedentes para la protección y respeto de los derechos de la Universidad”, indicaron.

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Finalmente, desde la Universidad de Chile remarcaron que seguirán atentos al futuro del club y a la defensa de su identidad histórica. “La Universidad de Chile reconoce en el club de fútbol profesional una parte importante de su identidad e historia y velará permanentemente para que sus valores y principios formen parte del presente y futuro del club que lleva su nombre”, concluyeron.