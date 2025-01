Un caos total se vivió en la visita que hizo a Santiago el streamer estadounidense Speed, quien se encuentra haciendo un viaje por Latinoamérica y el jueves pasó por Chile, donde se empapó de la cultura criolla y casi sella un compromiso total con Colo Colo.

Quien estaba a cargo del recorrido era el influencer nacional Pollo Castillo, quien por momentos se vio superado por lo que generó la estrella de 20 años en la capital.

Uno de los momentos más icónicos fue el encuentro con el futbolista Arturo Vidal en el Bar Victoria en Pedro Aguirre Cerda, donde conversaron, bailaron cueca e hicieron algunos jueguitos con balón.

Mientras que en la van de regreso al centro de Santiago, el King le obsequió una camiseta del Cacique personalizada, la que se puso inmediatamente el personaje nortamericano.

El momento en que Arturo Vidal le obsequió la camiseta de Colo Colo a Speed. (Foto: Captura)

El desaire de Speed con Colo Colo y Arturo Vidal

Pero esta jornada se supo un desaire que habría hecho Speed con el propio Vidal y Colo Colo, ya que el recorrido debió haber terminado en el Estadio Monumental, reducto que estaba reservado para que en privado el norteamericano pudiera recorrer las instalaciones del cuadro popular y compartir con el plantel albo.

Así lo dio a conocer Pollo Castillo este viernes en un streaming, donde se excusó por lo ocurrido, ya que finalmente el oriundo de Cincinnati habría decidido ir a un café con piernas en Santiago Centro. Por su parte, el volante de 37 años descendió del vehículo que los transportaba.

“Yo quería puro llevarlo al Monumental, Vidal es un siete, nos tenía la hueá cerrada para nosotros, no iba a poder entrar nadie, toda esta hueá se iba a tranquilizar ahí. Queríamos que Speed jugara a la pelota con jugadores, estaba muy bueno”, comenzó diciendo el influencer.

“Íbamos para allá y ahí alguien le dice… ‘¿qué es un café con piernas?’ Ahí le explico un poco y este hueón ahí pone mute. Y ahí es cuando le decimos ‘vamos al Monumental por favor, vamos para allá, va a estar mejor, es parte del recorrido'”, continuó.

“Y ahí es donde Speed, fue la parte que peor me cayó hermano, yo lo banco y todo pero me cayó mal, me mira así como quién manda aquí, y su mánager ‘hay que hacer lo que él quiera'”, completó el chileno.

La frustrada visita al Estadio Monumental

Luego de aquello ya era muy tarde para que se trasladaran hasta Macul, mientras que la ruta del streamer de fama mundial continuó hacia Concón en la Quinta Región.

“Yo estaba súper incómodo ahí, estaba todo muy raro, queríamos puro salir de la hueá y ahí como llevarlo al Monumental, pero ya estábamos lejos del Monumental. La idea era llevarlo al Monumental para cerrar allá”, concluyó Castillo evidentemente molesto.