La Selección Chilena de creadores de contenido generó bastante ilusión en el primer mundial. La gran noticia de la jornada fue que dejaron en el camino en semifinales a Argentina. Sin embargo, cayeron en una reñida final ante Francia.

Liderados por los exjugadores Mark González y Roberto Gutiérrez, el combinado nacional logró dejar atrás a la albiceleste. Fue precisamente el “Pájaro” quien anotó el tanto de la victoria.

Tras llegar a la final la ilusión estaba intacta. Sin embargo, en un shootout definitorio tras 40 minutos de juego, los “Galos” lograron poner el 1 a 0 que los coronó como campeones mundiales en la primera edición de este certamen.

La reacción de Mark González tras el vice campeonato de la Selección Chilena

Una vez finalizado el encuentro entre La Roja de creadores frente a los franceses liderados por el exLiverpool y PSG, Mamadou Sakho, el campeón de América con Chile, Mark González, dio sus respectivas declaraciones como uno de los grandes líderes de este combinado.

“Me siento muy orgulloso del equipo de Chile. Nos entregamos hasta el final. Destaco el compañerismo y la unión de equipo. Fue un placer compartir con estos compañeros, me voy con la frente en alto y felicito al ganador”, aseguró.

Finalmente, el capitán Matías Olivares, se remitió a decir que: “Dejamos todo en la cancha. Fueron mejores (ellos). Lo dimos todo“.