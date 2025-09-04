El Estadio Monumental se vestirá de fiesta este sábado 6 de septiembre, cuando Colo Colo celebre el cierre de su Gira Centenario con una jornada que promete ser inolvidable para los hinchas albos.

Más allá de los festejos formales del Centenario, esta iniciativa ha captado la atención de los seguidores del club, que podrán disfrutar de una doble jornada cargada de emociones deportivas.

Primero, las leyendas de Colo Colo se enfrentarán a las de Alianza Lima, en un duelo que evocará la historia y la tradición del club. Luego, el protagonismo pasará al fútbol femenino, con el encuentro oficial entre Colo Colo y Everton, consolidando así un día completo de actividades y celebración en el Monumental.

La organización del evento confirmó que habrá sorpresas y actividades especiales antes y después de los partidos, asegurando que la jornada sea memorable para todos los asistentes.

¿Qué canal transmitirá el amistoso entre Colo Colo y Alianza Lima?

En las últimas horas, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, confirmó que el duelo de leyendas será transmitido por TNT Sports Premium y por HBO MAX vía streaming, llevando el encuentro a los hogares de los colocolinos.

Cabe destacar que el partido de fútbol femenino entre Colo Colo y Everton no será televisado, aunque sí estará disponible en vivo por el canal de YouTube del club.