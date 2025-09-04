Colo Colo vivió días muy ajetreados antes de lo que era el cierre de mercado en gran parte de los mercados en el mundo, en la que habían jugadores del plantel que eran codiciados desde el exterior para un posible fichaje.

En las últimas horas, el periodista Daniel Arrieta dio a conocer una importante información en el programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports sobre la situación que vivió el defensor Alan Saldivia, quien tuvo todo para poder salir y finalmente, se terminó quedando en Colo Colo.

“Alan Saldivia tiene algo de decepción, quedó algo golpeado después de este traspaso fallido, fueron dos traspasos fallidos en dos semanas, estaba listo para ir a la MLS, no se pudo dar, fue por un tema de clubes, que ahí hubo un enredo y no se dio”, partió señalando Arrieta.

En esa misma línea, el comunicador señaló que el zaguero uruguayo vivió dos importantes frustraciones, en la que tuvo dos chances de poder partir, pero ninguna de las dos se concretó, donde la oferta de fútbol brasileño, fue la que estuvo más cerca.

Saldivia quedó con frustración tras su no partida | Foto: Photosport

“Después fue lo de la semana pasada, una oferta formal del Vasco da Gama, donde Alan Saldivia tenía esta alternativa real y en la reunión de directorio esta oferta fue rechazada por la dirigencia de Colo Colo”, remarcó.

La oferta de Vasco da Gama era rentable para Colo Colo

Concluyendo, Arrieta señala la oferta que recibió Colo Colo por parte de Vasco da Gama era muy seductora para el equipo y el jugador, pero que finalmente la dirigencia se terminó negando a esta y le cerraron la puerta de salida al zaguero uruguayo.

“A mí lo que me dijeron es que esta oferta de Vasco da Gama era mejor que la de Houston Dynamo y de ese punto de vista, hay algo de molestia por quienes representan a Alan Saldivia, porque sienten que los valores de esta oferta eran cercanos a los que había dicho en algún momento BYN”, cerró.