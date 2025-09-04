La jornada de este jueves 4 de septiembre comenzó con importantes noticias para el plantel de Colo Colo femenino, ya que las albas ya conocen cuál será su grupo de Copa Libertadores.

El conjunto de Tatiele Silveira tuvo un complicado sorteo, ya que se medirá ante poderosas escuadras del continente con las que integrará el grupo C del certamen continental que supo conquistar en 2012.

El difícil grupo que integrará Colo Colo femenino

Sao Paulo, San Lorenzo y Olimpia serán las rivales que deberán enfrentar las “albitas”. Puras “peso pesado” de Sudamérica en el fútbol femenino.

La escuadra brasileña clasificó al certamen luego de quedar segunda en el Brasileirao fem 2024. Solo fueron superadas por el poderoso Corinthians, equipo que además defiende la Copa Libertadores este año.

El “Ciclón” por su parte ostenta el clausura argentino 2024 tras ganarlo de forma invicta y consiguió de esa forma su llave al certamen continental.

Finalmente, las paraguayas llegan como subcampeonas del torneo de su país el año anterior tras quedar en segundo lugar. Solo fueron superadas por Libertad.

Colo Colo femenino: el histórico de su grupo

Colo Colo femenino llega con el peso de ser el equipo de su grupo que más participaciones tiene en este certamen (12). Además, son las únicas que levantaron ya aquel trofeo, cuando en 2012 lograron la histórica hazaña de la mano de figuras como Carla Guerrero, Tianne Endler y la actual capitana Yanara Aedo.