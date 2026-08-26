Tras la polémica en el Superclásico y la citación al Tribunal de Disciplina, el delantero de Colo Colo no jugará ante Unión Española.

Javier Correa es una de las principales ausencias de Colo Colo para el duelo ante Unión Española por Copa Chile. El delantero argentino, que venía de ser una de las grandes figuras del Superclásico tras marcar el gol del triunfo ante Universidad de Chile, no fue considerado por el técnico Fernando Ortiz en la citación contra los hispanos.

La decisión del técnico albo respondería solamente a una decisión deportiva para darle rotación al plantel. Colo Colo enfrenta a los hispanos apenas tres días después del clásico, por lo que Ortiz optó por darle descanso a varios de sus titulares.

La ausencia de Correa se da además en medio de la polémica que se generó por su gesto durante los festejos del Superclásico. El ex Estudiantes realizó un movimiento obsceno que provocó que Universidad de Chile decidiera presentar una denuncia ante el Tribunal de Disciplina: el atacante fue citado para declarar el próximo martes 1 de septiembre.

Pese al entuerto, Correa no está suspendido y la denuncia de la U no le impide jugar este miércoles ante el elenco de Independencia. Por lo mismo, su ausencia ante Unión Española no tiene relación con un eventual castigo disciplinario.

El argentino tampoco es el único jugador importante que quedó fuera. Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández tampoco fueron citados para el compromiso de Copa Chile.