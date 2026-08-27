Arturo Vidal dispara contra Universidad de Chile por su denuncia: “No tiene ni un brillo”

El emblema de Colo Colo cuestionó la acusación contra Javier Correa. Según detalló, el ariete no realizó el gesto contra los hinchas azules.

El Superclásico sigue generando eco. Luego de la victoria alba, Javier Correa fue denunciado por Universidad de Chile y ello provocó reacciones de todo tipo en ambas instituciones.

Uno de los jugadores del elenco de Macul que respondió a la situación fue Arturo Vidal. A través de una transmisión en plataformas digitales, cuestionó la determinación de los azules.

Según explicó el volante de 39 años, su compañero no realizó gestos obscenos contra la fanaticada universitaria. Bajo su versión, el delantero argentino está libre de culpa.

“Los chunchos no saben qué más andar sapeando. Yo les voy a contar algo, cabros: no tiene ni un brillo lo que se habla de (Javier) Correa, porque nunca se lo hizo a los hinchas de la U”, comentó.

“Si se lo hubiese hecho a los hinchas de la U, hasta ellos mismos le hubiesen alegado que eso no se hace. Nosotros teníamos ahí un camarógrafo, además de otra persona que estaba sacando las fotos y grabando los videos”, agregó.

Arturo Vidal arremetió contra Universidad de Chile por la denuncia a Javier Correa. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal dispara contra Universidad de Chile

Finalmente, el mediocampista llamó a dar vuelta la página. El archirrival cayó y la escuadra popular está cada vez más cerca de un nuevo título: ya serían 35 coronas en su haber.

“Él se la hizo a los chiquillos, como hay tanta buena onda, pero nunca se lo hizo a los hinchas de la U para que sepan. Entonces, cuando no ganan en la cancha, quieren buscar otras cosas y quieren dañar y ensuciar a la gente“, cerró.