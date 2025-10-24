En Colo Colo se encendieron las alarmas este viernes, en medio de la preparación para el partido contra Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera. Esto por la ausencia del entrenador Fernando Ortiz.

El Tano que lleva dos meses al mando del cuadro popular, abandonó al plantel en medio de los trabajos para viajar de urgencia a Argentina, por lo que esta jornada no estuvo presente en el Estadio Monumental.

Fue el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN quien dio a conocer el hecho, que sería por razones personales.

En su reemplazo, el técnico argentino dejó a cargo a su ayudante, el mexicano Juan Pablo Rodríguez.

“Sin Fernando Ortiz: Colo-Colo prepara el partido ante Deportes Limache. El técnico de los albos viajó ayer por la tarde a Argentina por razones personales. La práctica de hoy la dirigió su ayudante Juan Pablo Rodríguez”, informó el reportero en su cuenta de X (ex Twitter).

Según información de ESPN, el Tano Ortiz tuvo que ir a su país natal para firmar un documento de forma presencial y se espera que pueda volver a Chile en las próximas horas.

El DT de 47 años debería estar presente este fin de semana en Santiago para afinar los últimos detalles de cara a este importante duelo contra los Tomateros, para acercarse a puestos de clasificación a torneos internacionales.

Fernando Ortiz venía de dirigir la derrota de Colo Colo por 1-0 ante Coquimbo Unido en la Cuarta Región. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

¿Cuándo es el partido de Colo Colo vs. Deportes Limache?

El partido de Colo Colo frente a Deportes Limache se disputará el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.