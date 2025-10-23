En Colo Colo ya proyectan la próxima temporada tras un año para el olvido en el centenario del club. En el Estadio Monumental saben que deben reforzar el equipo, por lo que han definido algunas prioridades, como traer dos nuevos laterales.

Pero los primeros refuerzos para el 2026 no necesariamente serán caras nuevas que lleguen a Macul, ya que hay una dupla que está a préstamo y que está siendo muy bien evaluada para reintegrarse al plantel del Eterno Campeón.

Uno de ellos es el lateral Diego Ulloa de 22 años, que está cedido en Unión La Calera y ha disputado las dos últimas temporadas con los Cementeros. Pero este 2025 ha sido su año de consolidación, habiendo disputado 30 partidos hasta el momento.

El zurdo ha llamado la atención en las oficinas del Monumental y lo ven como una opción viable para apurar a Erick Wiemberg que se desempeña por el carril izquierdo.

El otro nombre es el arquero Julio Fierro de 23 años, quien partió a Deportes Copiapó y se ha convertido en el mejor portero de la Liga de Ascenso, con 16 vallas en cero en 32 partidos jugados.

El golero de 23 años ha sido fundamental en la campaña del León de Atacama que es el líder de la categoría y principal candidato para volver a Primera División.

Quien estuvo cedido en San Antonio Unido el 2023, podría tener una opción en Pedrero para competir por la segunda plaza ante las dudas que ha dejado el juvenil Eduardo Villanueva, pues por ahora el titular es Fernando De Paul.

Diego Ulloa y Julio Fierro podrían ser parte del Colo Colo 2026. (Foto: Photosport)

En Colo Colo los esperan con los brazos abiertos

Según información de Radio Cooperativa, estos dos canteranos albos son los mejores evaluados por en la gerencia deportiva y tendrán que reunirse con Daniel Morón cuando finalicen sus préstamos.

En total, son 15 futbolistas los que Colo Colo tiene a préstamo, donde por nombres destacan: el arquero Brayan Cortés (Peñarol), el puntero Cristián Zavala (Coquimbo Unido) y el extremo Matías Moya (Deportes Iquique).