Esta tarde, Dua Lipa dio el primero de sus conciertos en nuestro país ante un repleto Estadio Nacional. La artista nacional encargada de abrir los fuegos en el coloso de Ñuñoa fue Princesa Alba, quien en diálogo con CNN reveló las sorpresas que tenía para la cantante albanesa británica.

“Todavía no la conozco, pero sé que saluda a todas sus teloneras. Le tengo un regalito y una camiseta del Colo. Estoy muy ansiosa por esa interacción, eso es lo que más me importa del teloneo”, confesó al citado medio en la previa al gran evento.

Con evidente emoción por su presentación como show de apertura de la ídola pop del momento, agregó: “El principio uno siempre tiene un lado reticente a creer que cosas tan bacanes pasan. Llegaba junto a mi equipo y veía a los fans: mujeres jóvenes, mucha diversidad, comunidad LGTBQ+. Siento que es un público muy afín al mío y que lo vamos a pasar muy bien”.

“La labor del Ministerio de Cultura con la Ley del Teloneo Nacional es increíble. Estar en estadios como el Claro Arena es gigante, y para mí siempre hay un antes y un después de haber teloneado a Coldplay. Espero que esto haga que la gente descubra mi música y diga: ‘¡Qué buen show!’“, complementó.

Finalmente abordó la chance de cantar una canción de su autoría junto a Dua Lipa, aunque ya estaba confirmado que sería Mon Laferte la artista nacional escogida para homenajear: “Escuché que estaba haciendo el de Laferte, ‘Tanto falta de querer’, pero cantar ‘Convéncete’ ya sería demasiado soñador. Por ahora, me conformo con esta oportunidad increíble“.

