La música y el fútbol volvieron a cruzarse en un momento que rápidamente se robó las redes. Durante su paso por Chile, Dua Lipa recibió una camiseta personalizada de Colo Colo, nada menos que de Princesa Alba, la reconocida artista chilena e hincha confesa del Popular.

El gesto ocurrió en medio del encuentro entre ambas cantantes, donde la intérprete de “Convérsame” sorprendió a la estrella británica con la camiseta del club más popular del país. El nombre Dua Lipa bien estampado en el dorsal, una muestra del cariño de la hinchada alba y de la propia Princesa Alba, quien nunca ha ocultado su fanatismo por el ‘Cacique’, motivo que también la impulsó a la fama.

Las imágenes del momento se viralizaron de inmediato en X (ex Twitter), Instagram y TikTok, donde miles de hinchas colocolinos celebraron que una artista de talla mundial tuviera entre sus manos la camiseta del club más ganador de Chile. “Ahora sí, la reina del pop también es del Cacique”, comentaban algunos usuarios.

Princesa Alba obsequió una camiseta de Colo Colo a Dua Lipa y la rompió en redes sociales.

Hasta en Colo Colo reaccionaron: el momento viral entre Princesa Alba y Dua Lipa

Dua Lipa, quien se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum, se mostró sonriente y agradecida al recibir el obsequio, posando con la camiseta negra personalizada con brillos y generando una ola de reacciones en redes sociales. Varios fanáticos destacaron la simpatía de la cantante británica y el orgullo con que Princesa Alba representó a la hinchada ante la referente femenina más grande del pop moderno.

Por su parte, la artista chilena compartió en sus historias de Instagram el video del momento, acompañándolo con la frase: “Misión cumplida”. En cuestión de horas, la publicación acumuló miles de reproducciones y fue replicada por portales de música y deportes del país.

La publicación tuvo el reconocimiento de la cuenta oficial del cuadro popular, ya que dejaron un comentario con emojis de corona, corazones y la palabra: “Princess”.

El vínculo entre Princesa Alba y Colo Colo no es nuevo: la cantante ha declarado en varias entrevistas que el club ha sido parte importante de su historia familiar y emocional. Es solo cosa de ver el nombre de la artista.

Así, la escena entre Dua Lipa y la reconocida cantante nacional se transformó en uno de los momentos más comentados del día en Chile, combinando música, cultura pop y pasión futbolera gracias al ‘Cacique’, moda que cada vez se ha vuelto más popular en la música y los espectáculos en general.