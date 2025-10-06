Colo Colo y Sao Paulo Femenino se enfrentaron en el Estadio Nuevo Francisco Urbano por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2025. Las albas se impusieron por la mínima y quedaron a un paso de meterse entre las ocho mejores.

Fue en el minuto 58′ que Mary Valencia logró romper el cero y poner en ventaja al “Ccique”, tanto que le sirvió a las de Tatiele Silveira para llevarse la victoria.

En los últimos minutos, Ryan Torrero se lució y tuvo al menos dos intervenciones clave para evitar la caída del pórtico colocolino.

Tras el triunfo, ahora las albas deberán ir a buscar la clasificación ante San Lorenzo, equipo que esta jornada venció a Olimpia por la cuenta mínima.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a cuarto de Copa Libertadores?

El reglamento dice lo siguiente desde el artículo 23 de las bases de la Copa Libertadores femenina 2025: f 1º criterio: Enfrentamiento directo, considerando sólo aquellos partidos disputados en la fase preliminar entre los equipos que empataron la posición a definir a favor del equipo con:

I. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión;

II. Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos;

III. Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión.

Si bien la algarabía hizo creer a más de alguno que las albas ya estaban clasificadas, lo cierto es que Sao Paulo y San Lorenzo siguen con chances.

Colo Colo femenino queda a un paso de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Sao Paulo por la cuenta mínima (Foto: Colo Colo fem)

Si el “Ciclón” vence a las albas por 2 goles o más de ventaja y las brasileñas se imponen por la mínima ante Olimpia, todas las escuadras harán seis puntos y entrará a primar el criterio II del artículo mencionado ya que en enfrentamientos directos, todas tendrían un triunfo entre sí.

Así las cosas, Colo Colo femenino debe al menos empatar ante San Lorenzo para sellar su paso a cuartos. Lógicamente, una victoria sea cual sea el resultado también les dará el paso a cuartos.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo femenino por la Copa Libertadores?

El siguiente partido de Colo Colo femenino por la Copa Libertadores será el día jueves 9 de octubre también en el Nuevo Francisco Urbano. Dicho compromiso se jugará desde las 20:00 horas.