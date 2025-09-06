Aníbal Mosa provocó una nueva polémica: fulminó a Universidad de Chile por querer suspender la Supercopa. El mandamás de Colo Colo le envió un fuerte mensaje al archirrival.

Este sábado, el timonel de Blanco y Negro se expresó sobre la postura de los azules, dejando en claro su rechazo. Frente a los medios, el empresario sureño barrió el piso con el archienemigo.

Principalmente, pidió un motivo para postergar el compromiso del próximo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura. Se jactó de que su institución no ha solicitado aplazar enfrentamientos.

Es por ello que cuestionó duramente que los azules no quieran jugar o, simplemente, enviar juveniles a la definición. Esta debía desarrollarse el 25 de enero de este año: ya pasaron más de ocho meses.

“Es una vergüenza. Ellos tienen que presentarse y jugar. Cuando hemos querido correr partido, no lo han hecho y hemos ido a jugar“, comenzó señalando el representante de los albos.

Luego, agregó: “Creo que es una situación que se debería haber jugado en enero. Lo más importante es colocar la voluntad para que el partido se pueda jugar“.

Aníbal Mosa quiere que la Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile se juegue sí o sí. (Photosport)

La polémica Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile

Finalmente, Aníbal Mosa reveló que recibió portazos para disputar el título en cuestión en dos tandas: es decir, partidos de ida y vuelta. La ANFP se negó a tal opción.

“Nunca logré tener una respuesta con argumentos. Seguimos dándole vuelta, era la mejor alternativa, dándole a la gente y a la TV dos Superclásicos”, comentó.

“Nunca supimos cuál era la piedra en el zapato, pero a estas alturas lo más importante es que se haga el partido o nos vamos a ir quedando sin fechas“, cerró.