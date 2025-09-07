Ya comenzó la era de Fernando Ortiz en Colo Colo y su presencia comienza a notarse más de la cuenta en el Estadio Monumental. El “Tano” ha dado que hablar por su particular personalidad fuera de la cancha, dejando al menos una grata sensación de cercanía con los hinchas.

Esta semana, el trasandino se dedicó a realizar gran trabajo físico con sus dirigidos y, recién este sábado, se animó a realizar un amistoso contra la Sub-20 y la Sub-18 del popular para ir probando esquemas y jugadores que serán considerados en su once titular.

El exDT del América de México llevó una formación algo mixta entre canteranos consolidados, algunos recién comenzando y también jugadores de experiencia.

En concreto, el equipo titular que salió a la cancha este sábado 6 de junio fue: Eduardo Villanueva en el arco; Óscar Opazo, Bruno Gutiérrez, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez en defensa; Esteban Pavez, Felipe Méndez y Claudio Aquino en mediocampo; Manley Clerveaux, Javier Correa y Leandro Hernández en delantera.

Más tarde, el “Tano” realizó algunos cambios para el segundo partido. Allí, entraron Arturo Vidal, Salomón Rodríguez, Tomás Alarcón, Marcos Bolados, Fernando De Paul, Jonathan Villagra, entre otros.

Vale recordar que las grandes figuras de Colo Colo como Vicente Pizarro, Francisco Marchant y Lucas Cepeda, se encuentran defendiendo los colores de la Selección Chilena en sus respectivas categorías.

¿Cuándo es el debut oficial de Fernando Ortiz con la camiseta de Colo Colo?

El debut oficial de Fernando Ortiz con el buzo de DT del “Cacique” será (si es que no se vuelve a posponer) el próximo domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, cuando se enfrenten a Universidad de Chile por la Supercopa.