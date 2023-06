Colo Colo quiere repatriar lo más pronto posible a Arturo Vidal y lo tiene en vista para la temporada 2024. Sin embargo, el volante del Flamengo del Campeonato Brasileño de Serie A, al parecer, no tiene previsto aún pensar en su retorno al fútbol chileno.

Vidal es titular indiscutido en la Selección de fútbol de Chile, pero vive una realidad disímil en Brasil donde sólo es suplente en el equipo de Jorge Sampaoli. Ante ello, el King se plantea un nuevo desafío en los últimos 6 meses de contrato que le restan en el Mengao.

“Tengo que volver a Brasil. Vamos a ver que pasa (en Colo Colo). Es difícil hablar cuando estoy en un equipo tan grande y no puedo hablar de otras cosas. Ahora, sólo debo preocuparme de Flamengo. Debo llegar ahora a pelear un puesto y empezar a jugar“, adelanta Vidal en diálogo con DSports.

Arturo Vidal no tiene pensado aún resolver su posible retorno a Colo Colo y va a la pelea en el Flamengo (Photosport)

Vidal hace algunos días adelantó que “claramente no seguiré en Brasil después de diciembre”. Ante ello, en Colo Colo están atentos a los movimientos del volante de la Roja, quien plantea un nuevo desafío en su carera.

“Jajajá, no sé, no sé. ¿Por qué me están buscando eso? No me gusta pensar más allá de verdad. Lo digo con mucho respeto. Le tengo mucho respeto a Flamengo, me encanta Flamengo y quiero pelear por un puesto“, avisó Vidal.

Arturo Vidal termina su contrato a fines de 2023 con el Clube de Regatas do Flamengo y quedará con el pase en su poder. Pese a ello, el jugador chileno insiste en convencer a Jorge Sampaoli. “Tengo todas las condiciones para seguir jugando ahí. Vamos a ver y lo que quiera Dios más adelante”, terminó el volante.