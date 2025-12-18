La Liga de Primera 2025 llegó a su fin y la temporada dejó varios nombres propios, con futbolistas que elevaron su rendimiento y se posicionaron como protagonistas absolutos del campeonato chileno.

Uno de ellos fue Matías Palavecino, volante ofensivo de Coquimbo Unido, quien destacó por su creatividad, regularidad y capacidad para marcar diferencias, consolidándose como una de las grandes figuras del torneo.

Su alto nivel abrió el debate sobre su futuro, justo en un mercado donde los clubes grandes del país comienzan a proyectar refuerzos y a mover sus fichas de cara a la próxima temporada.

Fernando Solabarrieta analiza el futuro de Matías Palavecino

En ese contexto, el periodista Fernando Solabarrieta analizó la situación de Palavecino y fue categórico respecto a su futuro, descartando un arribo a Colo Colo o Universidad Católica.

“Hizo una campaña espectacular, hace rato que no veía un jugador de esas características en el fútbol chileno y lo más probable es que no vaya a ningún equipo chileno y vaya a México”, señaló el comunicador en La Metro FM.

Solabarrieta fue más allá y apuntó directamente a un tema económico: “Yo creo que el paso de él es hacia el extranjero y no creo que ni Colo Colo ni Católica tengan la fuerza presupuestaria para dejarlo acá. Tengo la sensación que Palavecino se va a México”, sentenció.

De esta manera, el periodista instaló con fuerza la idea de que la figura del campeonato estaría viviendo sus últimos días en el balompié nacional, con el mercado mexicano como destino más probable.

