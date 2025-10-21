Colo Colo no pudo en su reciente visita a Coquimbo por la Liga de Primera 2025, donde hizo un buen primer tiempo ante el cuadro local, pero recibió un gol entrando al segundo tiempo y no se volvió a recuperar del golpe.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz no encuentra el rumbo y se mantiene a 4 puntos de Cobresal, hoy por hoy el último clasificado para la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.

Uno que está preocupado por el Cacique y una individualidad en específico es Rafael Olarra, ex seleccionado nacional: “Lucas Cepeda es un jugador que se está convirtiendo muy mal, muy por debajo de lo que veíamos”, dijo en ESPN Chile.

Lucas Cepeda no pasa por un buen momento. | Foto: Photosport

En esa línea, el ex jugador de Audax Italiano complementó su idea diciendo que “Él puede explotar, tiene en su pierna izquierda muchas alternativas y lo está sumergiendo en un esta presionado sobre la banda y poco útil”.

Por otro lado, alabó la labor de Coquimbo Unido que bloqueó absolutamente al ex Santiago Wanderers: “Coquimbo bien armado con dos o tres jugadores encima de él, estaba obligado a retroceder. Ahí es cuando tenía que aparecer Méndez con su dinamismo, pero eso no se vio”, remató.

Lo cierto es que Lucas Cepeda no ha tenido un buen segundo semestre junto a Colo Colo, donde se ha visto contagiado del mal momento colectivo que vive el todavía vigente campeón del fútbol chileno.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Los albos volverán a una cancha el lunes 27 de octubre a las 6 de la tarde cuando tengan que enfrentar a Deportes Limache en el Estadio Nacional por la Fecha 25 de la Liga de Primera 2025.