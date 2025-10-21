Colo Colo no pudo en su reciente visita a Coquimbo por la Liga de Primera 2025, donde hizo un buen primer tiempo ante el cuadro local, pero recibió un gol entrando al segundo tiempo y no se volvió a recuperar del golpe.
El equipo dirigido por Fernando Ortiz no encuentra el rumbo y se mantiene a 4 puntos de Cobresal, hoy por hoy el último clasificado para la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.
Uno que está preocupado por el Cacique y una individualidad en específico es Rafael Olarra, ex seleccionado nacional: “Lucas Cepeda es un jugador que se está convirtiendo muy mal, muy por debajo de lo que veíamos”, dijo en ESPN Chile.
En esa línea, el ex jugador de Audax Italiano complementó su idea diciendo que “Él puede explotar, tiene en su pierna izquierda muchas alternativas y lo está sumergiendo en un esta presionado sobre la banda y poco útil”.
Por otro lado, alabó la labor de Coquimbo Unido que bloqueó absolutamente al ex Santiago Wanderers: “Coquimbo bien armado con dos o tres jugadores encima de él, estaba obligado a retroceder. Ahí es cuando tenía que aparecer Méndez con su dinamismo, pero eso no se vio”, remató.
Lo cierto es que Lucas Cepeda no ha tenido un buen segundo semestre junto a Colo Colo, donde se ha visto contagiado del mal momento colectivo que vive el todavía vigente campeón del fútbol chileno.
¿Cuándo juega Colo Colo?
Los albos volverán a una cancha el lunes 27 de octubre a las 6 de la tarde cuando tengan que enfrentar a Deportes Limache en el Estadio Nacional por la Fecha 25 de la Liga de Primera 2025.