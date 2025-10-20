La derrota 1-0 ante Coquimbo Unido dejó a Colo Colo colgando de la opción de clasificar a copas internacionales, mientras que el técnico argentino Fernando Ortiz explicó la caída en el Francisco Sánchez Rumoroso de una forma que no dejó indiferente a nadie.

En conferencia de prensa, el ‘Tano’ dejó una llamativa frase donde recalcó que estar jugando en el equipo más grande del país debe motivar a cualquier futbolista.

“Estamos en el mejor y único equipo grande del país, si no te motiva eso es preocupante. Es una derrota y debíamos sumar para los objetivos, no sumamos (ante Coquimbo), pero quedan fechas restantes para eso”, dijo el entrenador argentino.

Pinilla revienta al ‘Tano’ Ortiz en ESPN

Los dichos del estratega generaron una fuerte reacción en Mauricio Pinilla, quien en el programa F360 de ESPN lanzó toda su artillería contra Ortiz, a quien calificó de “vende humo”, generando la risa del panel.

“El último comentario es de un vende humo que no tiene argumento alguno, sin argumentos futbolísticos y cuando su equipo es un desastre tiene que sacar eso. Saca que es un equipo grande, que el único de acá, es el típico humo”, comentó el ex futbolista quien intentó ser calmado por sus compañeros de programa.

Luego lo remató: “¿Cómo se llama? Fernando Ortiz, es una locura tener que aferrarte a esas barbaridades, esas ventas de humo sabiendo que el equipo es un desastre. ¿Para qué? No tiene sentido, señor Tano Ortiz se lo digo a usted en su cara, no sea vendehumo, en Chile ya no le compramos a ustedes, pasaron de moda”, cerró.

Colo Colo intentará acercarse a los puestos de clasificación de copas internacionales el próximo lunes 27 de octubre cuando por la Fecha 25 de la Liga de Primera enfrente a Deportes Limache en el estadio Nacional desde las 18:00 horas.