Carlos Caszely volvió a marcar pauta en el mundo Colo Colo y esta vez puso todas sus fichas en un nombre que empieza a asomar con fuerza en Macul: Yastin Cuevas. El histórico goleador albo, en conversación con Paulo Flores para RedGol, respaldó públicamente al juvenil de 17 años y aseguró que el club debería apostar por él como alternativa real en ataque, justo en la antesala del amistoso ante Olimpia, donde el delantero podría concretar su debut.

“A ese cabro lo dejas jugar y va a ser figura. Es un segundo 9. No es de área, anda bien por la espalda, usa bien la diagonal y les gana harto a los centrales. Lo conozco desde los 13 años. Por eso te digo”, expresó el Chino, dejando en claro que su opinión no es improvisada, sino que nace de un seguimiento prolongado al crecimiento del atacante.

Yastin Cuevas comienza a asomar como la gran proyección para la delantera alba (Foto: @colocolooficial)

Fiel a su estilo frontal, Caszely también aprovechó de lanzar un dardo a la política de fichajes: “Para mí, en vez de empezar a buscar cualquier tronco, poner a ese cabro no cambia nada”, disparó el gran ídolo.

La gran apuesta de Carlos Caszely

El respaldo del histórico goleador no es menor considerando el recorrido de Cuevas. El joven atacante ha sido seleccionado chileno Sub 17 y fue parte del plantel que disputó el Mundial de la categoría en noviembre pasado, sumando una experiencia internacional que hoy lo posiciona como uno de los proyectos más interesantes del fútbol joven albo.

Caszely también proyecta un futuro prometedor para el delantero si mantiene los pies sobre la tierra: “Debería ser un gran jugador a futuro si es que sigue centrado”, apuntó, dejando claro que el talento está, pero que el proceso debe ir acompañado de madurez y trabajo constante.

Otro de los puntos que destacó el Chino tiene que ver con el sentido de pertenencia: “Este chico lleva 10 años ya con la camiseta de Colo Colo, ya sabe lo que es la camiseta. Denle la oportunidad, pero no lo maten al primer partido”, pidió, apelando a la paciencia que muchas veces se pierde cuando irrumpen juveniles en el primer equipo.

Con ese respaldo de peso y un contexto que podría favorecerlo, Yastin Cuevas asoma como una de las grandes sorpresas del ‘Cacique’ en este 2026. Su posible debut ante Olimpia no solo sería una buena noticia para el jugador, sino también una señal de que en Colo Colo podrían empezar a escuchar más seguido a sus leyendas cuando se trata de apostar por el talento de casa.

