El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, en un duelo que promete un lleno total. Si bien durante los últimos días se informó que las entradas estaban completamente agotadas, este martes se liberó un remanente de tickets en distintos sectores del recinto.

Según se pudo constatar en el sistema de venta, reaparecieron boletos en las galerías Magallanes, Galvarino y Caupolicán, con un valor de $16.500. La noticia tomó por sorpresa a muchos hinchas que ya daban por cerrado el proceso de venta para uno de los partidos más esperados del año.

Aún quedan entradas para el Superclásico de este domingo entre Colo Colo y U. de Chile (Foto: Photosport)

Además, todavía quedan localidades disponibles en sectores de mayor valor. En Cordillera se pueden adquirir entradas a $27.500, mientras que en Océano el precio alcanza los $44.000, opciones que aún figuran con disponibilidad limitada al momento de la actualización.

A través de redes sociales, varios fanáticos albos reportaron haber logrado comprar entradas durante la mañana y el mediodía de este martes, confirmando que efectivamente se habilitaron nuevos cupos. Algunos incluso compartieron comprobantes de compra y celebraron haber asegurado su presencia en el clásico.

Todo indica que la liberación corresponde a ajustes habituales en el proceso, ya sea por pagos no concretados o abonados que no canjearon a tiempo su boleto. Este tipo de movimientos suele generar nuevas oportunidades para quienes permanecen atentos al sistema en línea.

Con el partido a la vuelta de la esquina y el Monumental preparándose para recibir a más de 40 mil espectadores, el Superclásico vuelve a demostrar su enorme convocatoria. La recomendación para los hinchas que aún buscan entrada es revisar constantemente la plataforma oficial, ya que los tickets disponibles podrían agotarse en cuestión de minutos.

DATOS CLAVE

