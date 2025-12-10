La crisis que atraviesa Colo Colo obliga al club a tomar decisiones fuertes de cara a la próxima temporada, y una de ellas apunta directamente a la venta de Lucas Cepeda. El joven extremo zurdo es considerado uno de los pocos elementos rescatables del plantel 2025, por lo que su salida aparece como una opción concreta para aliviar las debilitadas arcas de la institución.

El propio director de Blanco y Negro, Ángel Maulén, ya había adelantado la semana pasada que tanto Cepeda como Vicente Pizarro están en el mercado. Según explicó, el club necesita ingresos inmediatos y la proyección del atacante lo transforma en un activo muy atractivo para posibles compradores.

Y ese movimiento ya comenzó. Durante el programa Pauta de Juego, el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia reveló que el representante del jugador, Fernando Felicevich, está trabajando activamente para llevar al ex Santiago Wanderers al fútbol europeo, específicamente a España. El objetivo es encontrarle club durante el mercado invernal del continente, que se abre en enero.

Lucas Cepeda estaría viviendo sus últimos días en Colo Colo y ya avisan que España sería su nuevo destino (Foto: Javier Torres/Photosport)

De acuerdo a su información, el estilo de juego del zurdo calzaría bien en varios equipos de la liga española, especialmente aquellos de segundo orden que buscan futbolistas rápidos y desequilibrantes.

La operación tras la posible partida de Lucas Cepeda a Europa

En cuanto a la operación, el periodista proyecta que Colo Colo no tiene espacio para regodearse ni esperar una cifra demasiado elevada. La venta probablemente no superaría los tres millones de dólares, ya que los albos buscarán mantener un porcentaje de la carta pensando en una futura revalorización.

Por lo mismo, una oferta cercana a los 2.5 millones de euros por el 50% o 70% del pase sería suficiente para que la dirigencia diga que sí.

Aun así, ‘Coke’ no descarta que un equipo sorprenda con una propuesta mayor. Si llegara una oferta cercana a los seis millones de dólares por el total del pase, Colo Colo se vería obligado a negociar seriamente. No obstante, la sensación interna es que Cepeda todavía puede dar un salto más y multiplicar su valor en el mediano plazo.

Mientras su futuro se resuelve, el jugador continúa entrenándose sin descanso. Apenas finalizó la Liga de Primera, el extremo decidió trabajar junto al preparador físico Juan Ramírez (el mismo de Arturo Vidal), con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al mercado europeo y estar listo para partir a España si se concreta la oportunidad.

