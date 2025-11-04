Colo Colo obtuvo un revitalizador triunfo el sábado pasado ante Ñublense en Chillán, el cual le permite a los albos seguir soñando con una hipotética clasificación a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Pese al triunfo obtenido en el sur del país, las aguas no están muy calmadas en el Estadio Monumental y así lo dejó entrever el medio La Tercera, quienes destaparon el enojo de un miembro del Cacique por tener poca consideración por parte de Fernando Ortiz.

Se trata de nada más ni nada menos que Esteban Pavez, quien fuera capitán del Cacique durante gran parte de la temporada. Ahora, con Ortiz, tiene poca consideración e incluso no fue citado para dos de los últimos 3 compromisos de los albos

Esteban Pavez ha perdido terreno en Colo Colo. | Foto: Photosport

El citado medio asegura que “Puertas adentro, el clima no es el mejor. La inconsistencia del equipo, sumada a episodios extra futbolísticos, han generado tensiones. Pavez se quejó por no jugar”, dicen.

Desde la llegada de Fernando Ortiz, Esteban Pavez fue titular en la Supercopa, luego estaba suspendido para enfrentar a Deportes Iquique y no fue citado ante Coquimbo Unido y Limache. Recién ante Ñublense apareció en la banca e ingresó en los últimos 10 minutos.

¿Seguirá esta tónica? Nobleza obliga, cuando Esteban Pavez ingresó al campo de juego ante los chillanejos el equipo se afirmó, salvó lo que podría haber sido el empate de Ñublense y tuvo un remate que complicó al portero rival.

