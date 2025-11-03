A Colo Colo le quedan 4 partidos para tratar de entrar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana, el único logro que le queda al Cacique en una temporada 2025 que ha sido verdaderamente para el olvido.

Con el fin de temporada a la vuelta de la esquina, en Blanco y Negro ya empiezan a proyectar lo que será el 2026 y, en esa línea, el diario La Tercera reveló la importante poda que planean en las oficinas del Estadio Monumental.

“La dirigencia ya se mueve para ejecutar una poda salarial profunda. Las salidas proyectadas incluyen a Sebastián Vegas, a quien Colo Colo le deposita 70 millones de pesos mensuales y Monterrey otros 70, Emiliano Amor (30), Óscar Opazo (30) y Salomón Rodríguez (40)”, detalla el matutino.

Aquino ha tenido un irregular 2025 con Colo Colo. | Foto: Photosport

A eso, hay que agregar la situación de Claudio Aquino, quien tiene contrato vigente con los albos pero La Tercera asegura que podría salir de manera anticipada: “A esto se suma que en el club asumen que Claudio Aquino, con un salario cercano a los 70 millones, puede solicitar la desvinculación. En total, la operación podría liberar más de 200 millones mensuales”.

Cabe recordar que Claudio Aquino ha tenido un año irregular con los albos y en las últimas semanas se le ha vinculado a Independiente, club dirigido por Gustavo Quinteros quien ya lo conoce de su etapa en Vélez Sarsfield.

¿Seguirá Claudio Aquino en Colo Colo? Lo único concreto es que el trasandino tiene contrato vigente con los albos y, quien desee contar con sus servicios, tendrá que indemnizar al Cacique que difícilmente lo deje partir.

En síntesis

Colo Colo busca clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana en sus 4 partidos restantes de 2025.

La dirigencia planifica una poda salarial que incluye a Sebastián Vegas ($70 millones/mes) y a Emiliano Amor ($30 millones/mes).

La salida de Claudio Aquino ($70 millones de salario) podría liberar más de 200 millones mensuales en sueldos.