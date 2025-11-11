Las palabras de Esteban Pavez sobre la grandeza institucional de Universidad Católica no pasaron desapercibidas, donde los hinchas de Colo Colo no le perdonan al capitán albo sus declaraciones y se fueron en picada en contra del jugador.

En esa línea, varias voces del Cacique salieron a criticar a Esteban Pavez, mientras algunos fueron un poco más cauto y aseguran que al ‘Huesi’ lo sacaron de contexto y en ningún caso quiso decir que la UC es más grande que Colo Colo.

Esteban Pavez en el ojo del huracán. | Foto: Photosport

Uno que apoyó ferozmente a Pavez fue Roberto Gutiérrez, reconocido ex delantero de la UC quien también tuvo un paso por el Estadio Monumental: “Yo coincido plenamente con lo que dice Esteban. A nivel institucional, en Chile, Católica es lejos la mejor y la más grande, y hoy dio un golpe gigante con el estadio que construyó”, dijo en diálogo con ADN Deportes.

El ‘Pájaro’ carga en contra de los hinchas del Cacique por no saber separar las declaraciones de Pavez: “Lógicamente va a causar repercusión, porque él está muy identificado con Colo Colo. Además, el hincha es muy fanático y no sabe separar las declaraciones”, sumó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que la polémica está instalada y tiene a Esteban Pavez como centro de la noticia en un momento donde Colo Colo no necesita ruido ajeno y debe concentrarse en la cancha para clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

