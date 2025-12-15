Colo Colo dio por terminada la temporada hace poco más de una semana, en donde el Cacique no logró clasificar a ningún torneo internacional y tendrá que conformarse con la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga en 2026.

En los últimos días, fue Arturo Vidal quien sacó la voz y aseguró que a principios de enero se presentará a entrenar en el Estadio Monumental, despejando de esa manera las dudas sobre su continuidad.

Cabe recordar que el cierre de año fue turbulento para el ‘King’, quien públicamente salió a criticar a Fernando Ortiz y cuestionó el por qué él no era titular en el equipo que, a la postre, no terminó logrando ningún objetivo.

No pasa nada entre Vidal y Ortiz. | Foto: Photosport

En la línea de los desencuentros entre Vidal y Ortiz, el periodista Mauricio Israel destapó una feroz pelea entre el jugador y el DT: “Yo supe que tuvieron un agarrón fuerte, que casi llega a las manos”, reveló en el programa Círculo Central.

Tras cartón, el comunicador esboza que el mediocampista albo debería tener ‘un gesto’ con la institución de cara al 2026: “¿Se podrá esperar un gesto de Vidal? Él tendría que tener un gesto”, complementó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que todo indica que la interna entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz no es la mejor desde el momento en que el DT relegó a un rol secundario al histórico bicampeón de América.

En síntesis

Colo Colo no clasificó a torneos internacionales y jugará tres torneos locales en 2026.

Arturo Vidal anunció que se presentará a entrenar en el Estadio Monumental a principios de enero.