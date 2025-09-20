Fernando Ortíz comenzó su ciclo oficial como entrenador de Colo Colo con una derrota ante Universidad de Chile en la Supercopa, marcando un inicio complicado para su etapa al mando del Cacique.

Tras el traspié, el técnico argentino decidió dar días libres al plantel, buscando recuperar la motivación y darle un respiro antes de retomar los entrenamientos de cara a la Liga de Primera.

Colo Colo sigue de “vacaciones” en plenas Fiestas Patrias

Sin embargo, Ortíz sorprendió nuevamente al otorgar un nuevo día libre, medida que ha generado críticas y debates entre los hinchas, quienes cuestionan si el equipo debería enfocarse inmediatamente en la recuperación tras la derrota.

“Cambio de planificación. Colo Colo volverá a los trabajos el domingo por la tarde para comenzar a preparar el partido ante Deportes Iquique”, informó el periodista Cristián Alvarado en ADN Deportes.

Fernando Ortíz en su primer partido como DT de Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Cabe recordar que originalmente el plantel albo iba a tener libre solamente jueves 18 y viernes 19 de septiembre, para luego retomar los entrenamientos en el Estadio Monumental, situación que finalmente no se cumplió.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la cancha el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas ante Deportes Iquique en el estadio Monumental.