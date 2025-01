Colo Colo registra diversas historias de canteranos que no lograron exhibir su talento en el plantel de honor. Uno de ellos, ad portas del comienzo de la temporada 2025, no tiene club.

Terminó su contrato con el club de sus amores a fines de 2024 y ahora necesita encontrar un nuevo destino en el mercado de fichajes. Está abierto a negociar con cualquier elenco profesional.

Ese es el caso de David Tati. En conversación con AS, reveló su frustración por su situación: quiere dejar atrás la pesadilla que representó el último año. No sumó minutos.

“Terminé contrato el año pasado, en noviembre. Ahora estoy esperando club. No me cierro a nada, puede ser Segunda Profesional, Primera B, o lo que salga. He tenido conversaciones, pero nada concreto”, detalló.

En dicha línea, explicó: “La idea es mantenerme y recuperar el año perdido que tuve en el 2024. Ahí me mantuve entrenando en Colo Colo y a mediados de año pude ir a Santa Cruz, pero por algunos motivos eso no se concretó”.

David Tati no tiene club para 2025. Dejó Colo Colo a fines de la última temporada.

La tristeza por dejar Colo Colo

Finalmente, confesó que su salida de Macul aún le duele. Sabe que debe buscar nuevos horizontes en su carrera, pero haber dejado su casa sigue dando vuelta en su cabeza.

“Se me pasan muchas cosas por la cabeza. Estuve toda mi vida ahí, así que hay una sensación de tristeza y de no haber cumplido lo que tanto esperaba que era quedarme y jugar”, lanzó.

“A veces paso cerca del Monumental y me da pena porque yo podría estar ahí. Hay un poco de amargura”, cerró.

