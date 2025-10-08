En medio del receso por el Mundial Sub 20, en Colo Colo han tenido tiempo para conocer y adaptarse al nuevo cuerpo técnico liderado por el entrenador Fernando Ortiz, quien reemplazó a Jorge Almirón con la misión de salvar la temporada del cuadro popular.

El Tano lleva más de un mes al mando del primer equipo de los albos, tiempo en que ha intentado plasmar su estilo, notándose otro ambiente al interior del Estadio Monumental.

Pero el técnico argentino también ha tomado decisiones importantes, como darle más cabida a los juveniles pese a los grandes nombres que tiene el Eterno Campeón.

Respecto aquello habló anoche en entrevista con ESPN Chile, donde dio a conocer cuál es su visión con los canteranos y el mensaje que le dio a los referentes del plantel, con el apoyo del presidente Aníbal Mosa.

“Para mí el juvenil es el empuje al profesional, es el que tiene el hambre de querer jugar, el juvenil es el que obliga al profesional a trabajar al día a día al cien. Si yo considero que un juvenil hace lo que yo quiero dentro del campo de juego, va a jugar el juvenil. Se lo dije a Aníbal (Mosa) en su momento y él me apoyó, y a los jugadores desde el primer día que tuve la primera charla se los dije”, comenzó diciendo.

“Si el juvenil cumple con lo que yo quiero y por delante tiene un compañero que compite y es un jugador de nombre, jerarquía o lo que nosotros tenemos dentro del plantel, va a jugar el juvenil y lo demostré con el Chino (Leandro Hernández). Me gustó en su momento y jugó el Chino, después las circunstancias del juego pueden variar y cambiar la manera en que sucedió”, explicó Ortiz.

Sobre cómo se han tomado esto los grandes referentes como Arturo Vidal, Mauricio Isla, Fernando De Paul y Emiliano Amor, entre otros, indicó:

“Se los dije, ellos tienen una carrera muy importante como jugador, pero tienen que entender que diciéndoles la verdad no estoy diciendo nada malo a nadie. Les estoy diciendo que si hay un compañero y lo puede hacer mejor, va a tener las mismas chances que ellos, tanto Arturo como Mauricio, como Fer, como Emiliano. La verdad siempre digo que no duele, puede caer bien o mal, pero no duele y soy frontal”.

Fernando Ortiz hace rayado de cancha en Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Fernando Ortiz y la decisión con Arturo Vidal

En la misma línea fue consultado por el presente de Arturo Vidal, donde explicó la decisión que tomó con el King para darle un rol específico dentro del equipo, a quien en el último partido se le vio como volante de contención.

“El análisis previo antes de llegar, yo veía a un Arturo en una posición no posición, respetable al entrenador de turno, pero sí traté de dicirle donde yo quería que él jugara, donde ocupara una posición, donde se haga fuerte en una posición, teniendo una competencia leal con su compañero”, expresó el DT.

“Bien fijo, Arturo con su jerarquía, su buen pie, su visión, su experiencia, está en una posición donde me da muchísima claridad de juego y ahí es donde necesito tener esa pausa que muy pocos la tienen“, completó el estratega de 47 años.