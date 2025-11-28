Colo Colo sufrió una estrepitosa derrota en su visita al desierto de El Salvador tras caer 3-0 frente a un inspirado Cobresal y quedar prácticamente colgando de cualquier opción de alcanzar un cupo en la próxima Copa Sudamericana.

Con graves fallas en defensa y ante un César Munder encendido, Cobresal tomó una ventaja de tres puntos que parece definitiva frente a un Colo Colo que, en el estadio El Cobre, se mostró perdido, sin respuestas y sin claridad en su juego.

El cero se rompió a los 12’ cuando una tardía reacción de Emiliano Amor le permitió a Munder anotar el primero para los mineros. A los 44’ y antes del descanso, Diego Coelho apareció solo en el área chica para capturar un centro y anotar sin resistencia el 2-0.

En el segundo tiempo, y cuando todo parecía que Colo Colo iba a salir a buscar el descuento, César Munder se despachó un golazo de otro planeta: a los 50’, tomó el balón y desde unos 35 metros sacó un zapatazo que con un globito hizo romper el arco de Fernando De Paul.

De ahí en más, los albos intentaron acercarse al arco de Jorge Pinos pero sin la claridad necesaria para hacer daño y descontar en el marcador. Finalmente, fue una durísima derrota para un Colo Colo que sólo lucha por maquillar con una clasificación internacional un año para el olvido.

Colo Colo en la tabla de posiciones

Con este resultado, Colo Colo cayó al octavo lugar con 44 puntos y quedó fuera de puestos de Copa Sudamericana. La situación podría empeorar si Palestino (45) y Audax Italiano (46) ganan sus respectivos duelos este fin de semana.

En la última fecha, los albos cerrarán el año de local ante los itálicos. El duelo está programado para el próximo domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas.