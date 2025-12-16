Colo Colo ya se mueve en el Mercado de Fichajes con la intención de armar un plantel competitivo de cara a la temporada 2026, donde los albos no tendrán actividad internacional y tendrán que concentrarse solamente en el plano local.

En el día de ayer se informó que el jugador de Coquimbo Unido, Francisco Salinas, estaría listo en un 80% en Colo Colo para la próxima temporada y le podría dar una solución en la banda derecha a Fernando Ortiz.

Otro jugador que la rompió en el cuadro pirata esta temporada es Cristián Zavala, quien pertenece a los registros del Cacique, pero todo indica que no volverá al Estadio Monumental para defender a Colo Colo la próxima temporada.

Cristián Zavala se quedará en Coquimbo. | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista de D Sports, Rodrigo López, quien en De Fútbol Se Habla Así informó que “Me dicen que lo de Zavala está prácticamente sentenciado, son detalles. Va a jugar en Coquimbo Unido la próxima temporada”, dijo.

Cabe recordar que Cristián Zavala ya se había referido a su futuro, en donde aseguró que ya sea en Coquimbo Unido o en Colo Colo iba a estar feliz, pero pedía que los dirigentes resolvieran con rapidez la situación.

Así las cosas, Cristián Zavala se quedaría en la ciudad puerto para la próxima temporada y tendrá la gran chance de valorizar su carrera participando en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

