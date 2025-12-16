Universidad Católica sigue moviéndose en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, pero uno de sus refuerzos ya comenzó a generar ruido incluso antes de ser oficializado: Bernardo Cerezo, defensor que viene de un extenso paso por Ñublense.

Su eventual arribo no pasó inadvertido, especialmente por su historia formativa, ya que el oriundo de Taltal se formó futbolísticamente en Universidad de Chile, archirrival histórico de la UC, un antecedente que suele generar sensibilidad entre los hinchas de la Franja.

Sin embargo, en las últimas horas una polémica escaló con fuerza en redes sociales y terminó involucrando directamente al jugador y a los Cruzados. ¿El motivo?

Solo restan detalles para que Bernardo Cerezo se ponga la camiseta de la UC | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Los tuits de Bernardo Cerezo contra la UC cuando era jugador de la U

En X comenzaron a circular antiguos tuits del propio futbolista con mensajes críticos hacia el elenco precordillerano, publicaciones realizadas cuando aún defendía al Romántico Viajero y que rápidamente fueron viralizadas por hinchas cruzados.

Los registros, que datan de varios años atrás, muestran opiniones y comentarios irónicos del atacante hacia la UC, lo que encendió el debate sobre la conveniencia de su fichaje y el real sentido de pertenencia que podría tener con la camiseta.

“Pecho frío”, “Segundón”, “Ni en la galería la mojan monjas cu…”, “Segundón, te ganamos el campeonato”, se lee en algunos de esos mensajes.

Los duros mensajes de Cerezo contra la UC | FOTO: Captura

Eso sí, en San Carlos de Apoquindo confían en que el rendimiento deportivo termine imponiéndose y que el foco vuelva a estar dentro de la cancha, donde Cerezo buscará ganarse un lugar en el plantel y dejar atrás cualquier ruido extrafutbolístico.

En síntesis….