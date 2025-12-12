Universidad de Chile ya empieza a trabajar con todo pensando en lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Azules’ tienen como su primer gran objetivo antes de finalizar el año poder concretar la salida de Gustavo Álvarez tras el quiebre del DT con la dirigencia.

En la directiva azul esperan poder concretar durante estos días la salida de Álvarez y así, poner el foco en lo que sería su nuevo director técnico pensando en la próxima temporada, el que también esperan cerrar de forma rápida.

Durante estos días, varios son los nombres que han sido vinculados para llegar a la banca de la Universidad de Chile, en la que hay un candidato que parece tomar la gran ventaja para dirigir al ‘Romántico Viajero’ en el 2026.

Este sería el del entrenador portugués, Renato Paiva, quien parece sacar ventaja a sus otros contrincantes en la lucha por la banca técnica de la Universidad de Chile y esperan que el ex DT de Botafogo y Fortaleza sea su gran nombre.

Esta información la dio a conocer en las últimas horas el periodista Gonzalo Fouillioux en el programa ‘No Es Para Tanto’ de TNT Sports, en la que indicó que Paiva es hoy el gran aspirante a ser el nuevo entrenador de la U.

“La prioridad es por ahora en su banca Renato Paiva, el ex técnico de Botafogo. Hay una diferencia económica y si esto lo arreglan y se acercan, es muy probable que Renato Paiva sea el nuevo técnico de la Universidad de Chile”, declaró.

Si bien esta negociación aún no se podría cerrar, debido a que primero deben lograr zanjar la salida de Gustavo Álvarez, Paiva parece ser el gran candidato, pero en caso de, el comunicador también indica que en la U tienen otras opciones en caso de que esta operación se pueda frustrar.

Los próximos días apuntan a ser claves dentro de la Universidad de Chile, en donde esperan poder llegar a un acuerdo a la brevedad con la salida de Álvarez y así, poder sellar a su nuevo estratega para el 2026.

