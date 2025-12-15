Colo Colo trabaja en la conformación del plantel para la temporada 2026, donde el Cacique solo tendrá actividad en el plano local con la Liga de Primera 2026, la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga que debutará en el balompié criollo.

Como es de costumbre, con el cierre de la temporada empiezan a sonar nombres para llegar al Estadio Monumental, y más si se considera la poda masiva que pretende hacer Fernando Ortiz para darle un salto de calidad al plantel.

Uno de los nombres que sonó con fuerza en las últimas semanas para llegar al Estadio Monumental fue Sebastián Galani, una de las figuras del Coquimbo Unido campeón que jugará Copa Libertadores el próximo año.

Galani partiría a México. | Foto: Photosport

Eso sí, dichos sondeos podrían quedar en absolutamente nada: El Deportivo del diario La Tercera reveló que el ‘Chino’ González, flamante nuevo técnico del Querétaro de México, quiere llevarse al jugador a Norteamérica.

Cabe mencionar que Sebastián Galani ya ha defendido los colores de Universidad de Chile y Universidad Católica, por lo que de haber defendido al Cacique se hubiese unido al club de los jugadores que pasaron por los tres grandes.

Ahora, habrá que ver si Querétaro materializa una oferta por el jugador y la respuesta de este último, quien tendría que decidir entre dar un salto futbolístico o un salto monetaria en su carrera como futbolista.

En síntesis

Colo Colo jugará en 2026 la Liga de Primera, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

Sebastián Galani es figura del Coquimbo Unido campeón que jugará Copa Libertadores el próximo año.