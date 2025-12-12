En la Universidad Católica es todo felicidad tras lo que fue su gran logro en este final de temporada, en el que los ‘Cruzados’ se adjudicaron en el segundo puesto de la Liga de Primera, el que les permitirá decir presente en la Copa Libertadores 2026.

Ante este gran desafío, desde la dirigencia del conjunto de la precordillera ya ponen manos a la obra en lo que es el mercado de pases, en donde esperan poder conformar un importante plantel para la próxima temporada

En las últimas horas, el hincha de la Universidad Católica recibió una importante noticia dentro de lo que es esta ventana de transferencias, en el que los ‘Cruzados’ estarían muy cerca de poder sellar a su primer fichaje del 2026 y que no sería Matías Palavecino.

El primer refuerzo que se acerca a la UC

El periodista nacional de TNT Sports, Jorge Cubillos dio a conocer una gran noticia para el hincha de la ‘Franja’ en el programa ‘Todos Somos Técnicos’, en donde la Universidad Católica tendría encaminado a su primer fichaje.

Giani podría ser el primer refuerzo de la UC | Foto: Getty Images

¿Su nombre?: el volante argentino Justo Giani, el jugador que pertenece a Aldosivi de Argentina sería el apuntado a ser el primer refuerzo de la UC para el 2026 y así lo dio a conocer Jorge Cubillos en las últimas horas.

“Lo de Justo Giani va bien, debería llegar”, fue lo que indicó el comunicador de TNT Sports dentro del programa mencionado, en la que ilusionó con todo al hincha de la Universidad Católica.

El mediocampista de 26 años termina su contrato a finales de este año con Aldosivi de Argentina, lo que sin duda sería una importante ayuda para la dirigencia de la UC para llevar a cabo esta negociación.

Los próximos días podrían ser cruciales dentro de la Universidad Católica para poder concretar la llegada de este jugador argentino, quien podría ser el primer refuerzo para el equipo de cara al 2026.