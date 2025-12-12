Universidad Católica ya se prepara de cara a la temporada 2026, donde los Cruzados tendrán un calendario exigente con la Copa Libertadores, la Copa de La Liga, la Copa Chile y la Liga de Primera.

Frente a este panorama, la dirigencia de los Cruzados y el cuerpo técnico liderado por el argentino Daniel Garnero buscan reforzar el plantel para afrontar todos los frentes con competitividad.

Uno de los puestos prioritarios sería la defensa central, ante la partida de Valber Huerta y la posible salida de Daniel González, quien estaría siendo seguido de cerca por varios clubes de Brasil. La idea es asegurar la solidez en la retaguardia y cubrir las posibles bajas que podrían debilitar la zaga del equipo.

Moisés González estaría en la carpeta de Universidad Católica

Según el medio partidario Punto Cruzado, el nombre que surgió como opción en las últimas horas es el de Moisés González, defensor de O’Higgins, quien mostró un rendimiento destacado en el último torneo.

De hecho, en los últimos días, el periodista Rodrigo Arellano en su cuenta de X (Ex Twitter) informó que González no continuaría en el institución de la Sexta Región.

Moisés González disputó 30 partidos con la camiseta del Capo de Provincia | FOTO: Diego Martin/Photosport

Cabe recordar que en su momento, el oriundo de Rancagua fue citado a la selección adulta por Eduardo Berizzo para los partidos de las Eliminatorias ante Uruguay y Colombia, pero finalmente no sumó minutos.

