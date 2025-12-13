Universidad Católica ya empieza a prepararse con todo para lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ tendrán como gran desafío en el próximo año el poder competir de buena forma en lo que es su retorno a la Copa Libertadores 2026.

Por esto, la dirigencia del club ya se empieza a mover dentro del mercado de pases, en donde busca poder conformar un competitivo plantel de cara a los grandes desafíos que tendrá el equipo que es comandado por Daniel Garnero.

Sobre dicho tema, en las últimas horas una importante noticia es la que se ha dado a conocer en el mundo de la UC, en la que una gran figura de los ‘Cruzados’ estaría muy cerca de poder concretar su permanencia de cara a la próxima temporada .

Se trata del atacante, Clemente Montes, de quien su futuro era todo una interrogante de cara al 2026 ante la posibilidad de una salida al extranjero, pero la cual parece haberse esfumado por completo tras haber tomado una importante decisión.

Montes seguiría en la UC | Foto: Photosport

Esto lo informó en las últimas horas el periodista Jorge Cubillos en TNT Sports, en la que señaló que a pesar de tener la posibilidades de partir al extranjero, a Montes le interesaría jugar la Copa Libertadores con la UC y por eso, buscaría su permanencia en el club.

“Montes tenía posibilidades de irse a Europa, les había dicho Bulgaria, pero no va ir a Bulgaria. A él le atraía mucho. Yo creo que se queda, porque a él le motivaba jugar la Copa Libertadores. le atrae mucho. Lo vamos a dejar que casi-se queda”, declaró el comunicador.

Esta situación sin duda que es una tremenda noticia para la Universidad Católica, quien podría asegurar la permanencia de una importante figura para el equipo de Daniel Garnero pensando en el 2026.

