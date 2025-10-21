El fútbol chileno ya está en su recta final y Colo Colo solo tiene seis partidos para salvar la temporada con una clasificación a un torneo internacional en la Liga de Primera 2025, luego de un centenario que ha sido para el olvido.

El Cacique era el último campeón del torneo y la Supercopa, perdiendo la defensa de ambos títulos. Pero lo más terrible fue la temprana eliminación en Copa Libertadores y Copa Chile, sumado a los fallecimientos de tres hinchas en el Estadio Monumental.

Entremedio despidió al entrenador Jorge Almirón y ahora el equipo está en manos del técnico argentino Fernando Ortiz, quien tiene como misión clasificar a una copa internacional, donde la posibilidad más cercana es la Copa Sudamericana.

Actualmente, el cuadro popular está en la octava posición de la Liga de Primera con 34 puntos, a cuatro unidades de la zona de clasificación para el certamen continental.

Y por delante, Colo Colo tiene seis finales, en las que no enfrentará a ningún clásico, pero sí a rivales directos y equipos que están peleando por salvarse del descenso.

En total, son tres partidos de local y tres de visita, siendo el primero el próximo lunes 27 de octubre contra Deportes Limache a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Fernando Ortiz tiene la misión de clasificar a Colo Colo a un torneo internacional. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Los partidos que le quedan a Colo Colo

Fecha 25: Colo Colo vs. Limache – 27 de octubre – 18:00 horas – Estadio Nacional

Fecha 26: Ñublense vs. Colo Colo – 1 de noviembre – 18:00 horas – Chillán

Fecha 27: U. Española vs. Colo Colo – 8 de noviembre – 15:00 horas – Santa Laura

Fecha 28: Colo Colo vs. U. La Calera – Día y hora por confirmar – Monumental

Fecha 29: Cobresal vs. Colo Colo – Día y hora por confirmar – El Cobre

Fecha 30: Colo Colo vs. Audax Italiano – Día y hora por confirmar – Monumental