Colo Colo busca dar vuelta rápidamente la página de la temporada 2025, en donde el Cacique fue un verdadero fantasma y no compitió en ninguno de los tres torneos que disputó, además de perder la final de la Supercopa ante Universidad de Chile.

En Blanco y Negro piensan en una restructuración seria del plantel y, para aquello, ya dejaron partir a Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Mauricio Isla, quienes no continuarán en la institución.

Francisco Salinas estaría rumbo al Estadio Monumental. | Foto: Photosport

En paralelo, trabajan para la incorporación de jugadores al plantel donde el periodista Rodrigo López de D Sports adelantó al que sería el primer refuerzo albo: “Salinas (Francisco) está un 80% listo en Colo Colo”, aseguró.

Incluso, el periodista y reportero que cubre al Cacique menciona el día en que todo podría quedar zanjado: “Hay una reunión de directorio en Blanco y Negro donde se podrían zanjar dos temas: primero lo de Salinas y luego lo de Zavala”, complementó en el programa De Fútbol Se Habla Así de la señal previamente mencionada.

Cabe recordar que Francisco Salinas fue una de las buenas figuras que tuvo el Coquimbo Unido campeón y será decisión del club y el jugador si se mantiene en el puerto a disputar Copa Libertadores de América o parte rumbo a Macul donde no habrá actividad internacional el 2026.

En síntesis

Francisco Salinas, figura del campeón Coquimbo Unido, tendría un 80% de avance para su fichaje.

El directorio de Blanco y Negro definirá en reunión los traspasos de Salinas y Zavala.