Este sábado Colo Colo visita a Ñublense por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025 y con la necesidad de llevarse los puntos desde Chillán, pues necesitan recortar distancia con los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Para aquello, el entrenador Fernando Ortiz citó a 18 jugadores y volvió a considerar al capitán Esteban Pavez, por la baja de Arturo Vidal, que terminó con una contractura en el último duelo con Deportes Limache.

Es por esto que el técnico argentino tuvo que hacer ciertos movimientos en el equipo titular del Cacique, sumado a la suspensión del defensa Sebastián Vegas por su expulsión ante los Tomateros.

Quienes fueron incluidos en la formación son el joven defensa Jonathan Villagra y el volante Tomás Alarcón, completando así la oncena del cuadro popular. El resto serán los mismos nombres que vienen de igualar 2-2 el pasado lunes frente al modesto elenco de la Quinta Región.

Cabe recordar que el partido entre Ñublense y Colo Colo se disputa esta tarde desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera. La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium.

La formación confirmada de Colo Colo

Considerando lo anterior y que fue confirmado por Colo Colo a través de redes sociales, esta es la formación confirmada del Eterno Campeón:

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Vicente Pizarro; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa.

La formación de Colo Colo vs Ñublense.

