Este sábado Colo Colo visita a Ñublense por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025, donde el Cacique necesita ganar para no seguir distanciándose de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Para ir en busca de la victoria a Chillán, el entrenador Fernando Ortiz citó a 18 jugadores, donde la gran novedad es la inclusión del capitán Esteban Pavez, quien venía cortado los dos últimos partidos.

Mientras que entre los ausentes sorprendió la salida del delantero uruguayo Salomón Rodríguez y su compatriota, el defensa Alan Saldivia.

Este último lleva siete partidos al margen. Primero por una rebelde pubalgia por la que incluso tuvo que pasar por el quirófano, pero desde la semana pasada se suponía que ya estaba en condiciones de volver a ser considerado.

El último partido que jugó Alan Sasldivia fue el clásico ante Universidad Católica del 16 de agosto. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Aunque el jueves, en conferencia de prensa, el propio Tano Ortiz comentó en conferencia de prensa que el zaguero de 23 años ha tenido algunas recaídas.

“Alan vuelve de una lesión, se vuelve a resentir, tiene la posibilidad de nuevo de competir. Las decisiones a la limitación de poder llevar jugadores al banco de suplentes me limita a la posibilidad de llamarlos o citarlos, entonces yo trato de ser equilibrado a la hora de poder llevar a los jugadores”, indicó.

Aunque también puso sobre la mesa el tener que dejarlo fuera por una decisión netamente técnica: “Alan está con la posibilidad de competir y en el momento en que yo decida quién juega o quién nos acompaña en el banco de suplentes, son decisiones“.

Nueva lesión de Alan Saldivia en Colo Colo

Pero esta jornada, en la previa del choque entre albos y chillanejos, desde Colo Colo dieron a conocer un nuevo parte médico, en el que se informa la situación de los seis jugadores que tiene lesionado el cuadro popular, entre ellos aparece el mismísimo Saldivia.

Así es, porque el charrúa ahora tendría un edema en uno de los gemelos interno, confirmándose que ya se recuperó de la pubalgia y presentando ahora este problema muscular.

En la lista, también está el detalle de la lesión que sufrió Arturo Vidal el lunes pasado ante Deportes Limache, que terminó siendo una contractura en el isquiotibial derecho, lo que lo dejó abajo del viaje a la Región de Ñuble.

Revisa el parte médico de Colo Colo a continuación:

En síntesis