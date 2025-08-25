Gustavo Quinteros está ad-portas de sellar su regreso a Colo Colo. El entrenador santafesino tomó la delantera para regresar al Cacique, aquello a menos de dos años de su adiós en diciembre de 2023 tras no renovar su contrato.

En aquel momento, el bloque Vial de Blanco y Negro y el Club Social y Deportivo Colo Colo decidieron no negociar una renovación el estratega. Por lo que se puso fin a un ciclo que dejó un título de Primera División, una Copa Chile y una Supercopa en las vitrinas.

El DT quedó con una espina, ya que no se pudo despedir en una conferencia de prensa. Pese a la polémica de su salida que generó un desencuentro con el bloque Vial y también con Matías Camacho, en ese entonces presidente del CSD.

¿Por qué volvería tras su amargo adiós? La situación es simple, pues cambió todo el orden en Blanco y Negro. El DT cuenta con los votos, Aníbal Mosa lo trajo en 2020 y lo respaldó en 2023 para seguir.

Además, hay otro punto, en el CSD Colo Colo cambió la administración y el entrenador tiene muy buena relación con los actuales directores. En su momento elogió a Edmundo Valladares y Edison Marchant, con quienes se sintió muy a gusto en su trabajo.

Quinteros tiene asegurado una votación de 5-4 en el directorio de ByN, por lo que de afinarse los últimos detalles esta semana se podría regresar su llegada en el estadio Monumental.

“Esperemos tener DT el miércoles. Mañana tendremos reuniones y entrevistas por zoom. La propuesta es hasta diciembre de 2026”, expresó Aníbal Mosa aún sin dar nombres propios en declaraciones compartidas por Rodrigo Gómez de Cooperativa.

La otra motivación de Gustavo Quinteros para volver a Colo Colo

El santafesino volvería al Monumental con el objetivo de levantar al Cacique. De hecho, tiene otro objetivo a mediano-largo plazo, el cual es dirigir a la Selección Chilena. Quinteros tiene claro que una buena campaña en el Popular lo pondrá en el radar de la Roja.