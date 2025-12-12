El entrenador argentino, Jorge Almirón sin duda que dejó una huella bastante importante dentro del fútbol chileno y puntualmente en Colo Colo, en la que vivió un desenfrenado ciclo de un año y medio como estratega, en el que pasó de ser un héroe a un villano.

En su temporada 2024, el estratega se llevó todos los aplausos tras coronarse como campeón de la Liga de Primera, en una definición de alto impacto con la Universidad de Chile, además gritó campeón de la Supercopa y metió a los ‘Albos’ en cuartos de final de la Copa Libertadores.

Tras aquel gran año, en el ‘Cacique’ se ilusionaron con todo con Almirón para el 2025, pero tras varios desastres consecutivos tanto a nivel nacional como internacional, hicieron que el ciclo del DT argentino terminará de forma anticipada.

Su salida, que fue todo un caos de Colo Colo tras la polémica que protagonizó junto al presidente del club, Aníbal Mosa, llegó a su fin tras una dolorosa derrota ante Universidad Católica por 4-1 en el Estadio Monumental, la que hizo separar los caminos del DT argentino con el ‘Popular’.

Después de esta situación, el entrenador argentino se tomó unos meses de descanso para reponer energías de lo que fue su paso por Colo Colo y hoy, ya pensando en el 2026, el director técnico apareció como un gran candidato de un importante club.

Rosario Central busca a Jorge Almirón

Se trata del conjunto argentino, Rosario Central, quien en las últimas horas dio a conocer la salida del ex Universidad Católica, Ariel Holan y ahora, se avoca con todo en lo que es la búsqueda de un nuevo director técnico pensando en la temporada 2026.

Tras la salida de Holan, desde TNT Sports Argentina señalaron que Jorge Almirón hoy en día es un importante candidato para tomar el mandato técnico dentro del conjunto ‘Canalla’ para el próximo año.

“Jorge Almirón se suma como candidato para reemplazar a Ariel Holan en Rosario Central”, fue lo que señalaron en su cuenta de ‘X’.

Estas próximas horas podrían ser cruciales para poder conocer al gran candidato para llegar a la banca de Rosario Central, en la que el ex Colo Colo asoma como uno de los grandes favoritos junto a los nombres de Eduardo Coudet y Ramón Díaz.