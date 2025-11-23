Una gran polémica se ha formado en esta última semana dentro del fútbol argentino tras la decisión que tomó la AFA de coronar como campeón de la Liga a Rosario Central como el líder anual de esta temporada, situación que sin duda ha causado mucho revuelo en aquel país.

Ante esta situación, muchos equipos han hecho notar su descontento sobre esta decisión y uno de estos es Estudiantes de La Plata, equipo que dio a conocer que nunca se le consultó a los otros clubes sobre la entrega de este título al conjunto ‘Canalla’.

Justamente, en esta jornada ambos equipos se veían las caras en lo que son los octavos de final del torneo argentino, en la que Rosario Central y Estudiantes buscaban avanzar a la próxima ronda en el Gigante de Arroyito.

Para este duelo desde la AFA se le ordenó a Estudiantes de la Plata en hacerle un pasillo en honor al campeonato que obtuvo Rosario Central, situación que sin duda colmó la paciencia de muchos en Argentina y en la que incluso señalaron, que si no cumplian aquello, el conjunto ‘Pincharrata’ podía tener una sanción.

Previo al inicio de este duelo, el conjunto de Estudiantes de la Plata a pesar de la polémica, cumplió con este procedimiento, pero antes de inciar esta caminata por parte de los jugadores de Rosario Central, el plantel ‘Pincharrata’ les dio la espalda, mostrando su desaprobación a este título.

Esta situación sin duda que rápidamente comenzó a dar que hablar, en la que los dirigidos por Ariel Holan siguen siendo resistidos por gran parte de Argentina en lo que fue este título, tras una nueva y polémica decisión que tomó Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

VIDEO: REVIVE EL MOMENTO QUE DA LA VUELTA AL MUNDO