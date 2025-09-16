En Colo Colo se viven días complicados tras lo que fue la derrota ante la Universidad de Chile por 3-0 en la final de la Supercopa, en la que los ‘Albos’ cerrarán su año del centenario sin poder levantar ningún título.

Por esto, en el ‘Cacique’ la única gran prioridad que tienen en lo que resta de la temporada es poder clasificar a alguna competencia internacional para el próximo año, algo que hoy se ve alejado.

Ante esta complicada situación, en Colo Colo también ya empiezan a formar lo que será su próxima temporada, en la que los ‘Albos’ esperan dejar en el pasado lo que ha sido este 2025, en la que ya recibieron una importante noticia.

Vidal consigue la renovación con Colo Colo

En esta jornada desde ‘La Tercera’ señalaron que el volante de Colo Colo, Arturo Vidal alcanzó la renovación con el conjunto ‘Albo’ tras lo que fue el partido ante la Universidad de Chile por la Supercopa.

Vidal seguirá en Colo Colo en el 2026 | Foto: Photosport

La cláusula que tenía el ‘King’ en lo que fue su último contrato, es que el jugador debía jugar la mitad de los 37 partidos que sumaban la Copa Libertadores, Liga de Primera y Supercopa, cifra que alcanzó tras ver minutos ante la U en la Supercopa.

De esta forma, en Colo Colo ya empiezan a formarse para lo que será el 2026, en la que para dicha temporada ya cuentan con la presencia confirmada de Arturo Vidal, uno de los grandes bastiones de este equipo que hoy comanda Fernando Ortiz.