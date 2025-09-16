Fernando Ortiz ya debutó en la banca de Colo Colo y lo hizo con una dolorosa derrota, que fue el pasado domingo por 3-0 ante Universidad de Chile por la Supercopa en el Estadio Santa Laura.

El técnico argentino arrancó con el pie izquierdo, en lo que podría ser una breve etapa al mando del Cacique, ya que si no cumple con lo exigido se le pondrá fin a su contrato de forma anticipada.

Esto porque Blanco y Negro incluyó una inédita cláusula en su contrato, que tiene que ver con la revisión de los objetivos cumplidos al cierre de la temporada 2025, donde tiene como única misión de clasificar al equipo a un torneo internacional.

Actualmente los albos están en la octava posición de la Liga de Primera con 31 puntos, fuera de zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Sobre esto El Mercurio habló con un director de ByN, del cual no se supo la identidad, pero explicó en qué consiste esta cláusula, la que fue propuesta por otro de los técnicos que estaban en carpeta.

“Después de varias reuniones en el directorio, los candidatos finales fueron Ortiz, propuesto por el gerente deportivo Daniel Morón; Francisco Arce y Zé Ricardo. Ya se había bajado Gustavo Quinteros, mientras que Gerardo Martino nunca respondió”, comenzó diciendo.

“El contrato que se ofrecía era hasta diciembre de 2026, sin cláusula alguna a fines de 2025. Pero cuando se entrevistó a Zé Ricardo, él propuso una: si no clasificaba a los torneos internacionales del próximo año, su contrato terminaba a fines de esta temporada previo pago de una pequeña indemnización”, cuenta la fuente.

“Nos pareció interesante la propuesta y se hizo extensiva al DT que contratáramos. Ortiz la aceptó. Quinteros, por ejemplo, no lo habría aceptado jamás”, completó el dirigente al matutino.

El brasileño Zé Roberto le dio la idea a Colo Colo de esta cláusula. (Foto: Ricardo Moreira/Getty Images)

La cláusula de Fernando Ortiz en Colo Colo

Según la información a la que accedió El Mercurio, si Fernando Ortiz no logra clasificar a Colo Colo a una copa internacional se le pondrá término a su contrato de forma annticipada.

Y el monto de la indemnización sería de 240 mil dólares, equivalente a sus tres salarios que alcanzaría a cobrar de aquí a fin de año.